Arabie saoudite: des chameaux botoxés disqualifiés d'un concours de beauté

L'affaire aurait de quoi faire sourire si elle n'avait pas pris de telles dimensions.

Dans le cadre du concours de beauté saoudien réservé aux chameaux, une douzaine d'animaux ont été disqualifiés pour un dopage un peu particulier. Comme le signale L'Express, un vétérinaire local a été surpris en train d'injecter du botox à plusieurs des participants...

"Cela rend la tête plus gonflée, donc quand le chameau arrive, on entend: 'Oh, regardez à quel point cette tête est grosse. Il a de grosses lèvres, un gros nez.'" Selon toute vraisemblance, le produit chimique serait injecté au niveau du visage, et même de la machoire.

Au total, près de 30.000 chameaux participent à ce concours très prisé. Les propriéttaires incriminés risquent une sanction exemplaire pour ce qui est considéré comme une "torture" pour l'anuimal.