Allemagne: une sorcière ébouillante une femme en plein carnaval

Drame au carnaval d'Eppingen, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne. Une femme âgée de 18 ans a été ébouillantée au deuxième degré aux jambes samedi 3 février dans la soirée, selon France 3. La victime a été maintenue au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante avant d'y être plongée par une personne grimée en sorcière. Après avoir eu les jambes ébouillantées, la victime aurait été ensuite abandonnée par ses agresseurs. Le tout en plein carnaval.

Rapidement prise en charge, la victime a été soignée par des secours présents lors du carnaval. Elle a ensuite été transférée dans un hôpital spécialisée dans la reconstruction de peau. Alors que six personnes sont poursuivies pour mise en danger d'autrui et non assistance à personne en danger, le maire de la ville Klaus Holaschke a martelé: "ce genre d'incidents ne doit pas arriver!"