Allemagne: un infirmier jugé à partir d'octobre pour 97 meurtres

L'infirmier allemand Niels Högel, qui a reconnu avoir tué des patients par ennui, va être jugé à partir du 30 octobre pour 97 meurtres, une affaire unique dans l'histoire judiciaire allemande, a annoncé vendredi la justice.

La justice a prévu pour le moment 24 jours d'audience, étalés jusqu'au 17 mai 2019, a indiqué dans un communiqué le Parquet d'Oldenburg, dans le nord de l'Allemagne, où l'accusé va être jugé.

D'autres rendez-vous seront toutefois annoncés "en temps voulu", a précisé le Parquet.

Le procès se tiendra dans la salle polyvalente d'Oldenburg spécialement aménagée pour accueillir les cent-vingt parties civiles et leurs dix-sept avocats, selon le communiqué.

Déjà condamné à la prison à perpétuité pour les décès de six malades, Niels Högel, 41 ans, est mis en accusation en tout pour 62 meurtres commis à l'hôpital de Delmenhorst, près de Brême, et 35 dans celui d'Oldenburg, les deux établissements où il avait travaillé entre 1999 et 2005.

En août, le chef de l'enquête, Arne Schmidt, avait jugé cette affaire "unique dans l'histoire de la République fédérale" en raison de son ampleur.