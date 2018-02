Allemagne: son fils est malade, ses collègues lui offrent plus de 3000 heures de repos

Pia Meier, avec le soutien de la direction et des syndicats, a proposé aux employés de l'entreprise et d'une filière de donner des heures de repos à leur collègue, sous la forme de don de vacances ou d'heures de récupération consécutives à des heures supplémentaires. Des listes ont été affichées dans les locaux, et 3264,5 heures ont été récoltées en deux semaines.

"La réaction de nos salariées a été incroyable", a déclaré Pia Meier à un journal local, cité par BBC News. "Il n'y a pas un salarié qui n'a pas donné." Cet élan de générosité a fait monter les larmes aux yeux d'Andreas Graff, qui a ainsi pu rester auprès de son fils pendant un an.

Cela n'a malheureusement pas pu empêcher un autre drame qui a frappé la famille. La mère du petit Julius, la femme d'Andreas Graff, est morte d'une maladie du coeur. Le père veille donc désormais seul sur son fils. Celui-ci suit désormais son traitement à la maison, et son père se prépare à retourner au travail, plein de gratitude pour ses collègues et avec l'espoir de partager encore beaucoup de choses avec son fils.