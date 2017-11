Allemagne: Merkel "horrifiée" par l'agression d'un maire ouvert aux réfugiés

L'élu local a été blessé peu avant 20 heures alors qu'il venait acheter des kebabs dans un restaurant. L'agresseur, Werner S., un Allemand de 56 ans visiblement alcoolisé et souffrant de problèmes psychiques, était muni d'un couteau avec une lame de 22 centimètres de long.

"'Etes-vous le maire?', m'a-t-il demandé, puis sans rien dire il a sorti un couteau et m'a dit 'vous me laissez mourir de soif et faîtes venir 200 réfugiés à Altena', avant de m'attaquer par derrière", a expliqué ce mardi l'élu de 54 ans.

Portant encore un gros pansement au cou, le maire a remercié les salariés du restaurant, dont l'un a aussi été blessé, qui l'ont aidé à immobiliser l'agresseur puis ont appelé la police.

L'élu, né dans la ville et à sa tête depuis 1999, a reconnu avoir été l'objet de menaces dans le passé.

Mais selon lui, l'atmosphère à Altena n'est pas particulièrement tendue: "il y a bien sûr des critiques et des oppositions, mais pas plus qu'ailleurs". Lors des législatives, l'extrême droite de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a d'ailleurs atteint dans la circonscription un score plus faible qu'au niveau national (11,6%).

"Dans tous les cas, je vais continuer à m'occuper des gens et notamment des réfugiés. Ceux qui sont déjà dans notre ville et ceux qui arriveront", a-t-il ajouté.