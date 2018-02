Afrique-du-Sud: un "prophète" soignait des fidèles en les aveuglant avec un insecticide en spray

Lethebo Rabalago, un pasteur qui se considérait lui-même comme un "prophète", a été condamné ce vendredi par la justice sud-africaine pour violences.

Lors de séances durant desquelles il recevait des patients qui devaient être soignés où "lavés de leurs péchés", l'homme aspergeait ces derniers à l'aide de spray insecticides au niveau du visage. Un acte, éminemment dangereux, et qui aurait, selon l'AFP, causé de graves brûlures au niveau du visage et en particulier des yeux des victimes.

"C'était très dangereux. Et le fait que le Doom (la marque du spray, ndlr) ait été vaporisé dans le visage de tous ces gens rend l'offense encore plus grave" explique le juge en charge du dossier. De son côté, l'accusé se défend de toutes violences: "Des gens sont venus avec des blessures. Nous leur avons pulvérisé de l'insecticide et ils sont guéris."

Sa peine sera connue dans les semaines à venir.