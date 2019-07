Admirez la superbe éclipse totale du soleil observée au Chili !

"C'est impressionnant. La vérité, c'est que même si l'on sait ce qui va se passer, c'est un choc au moment où l'ombre des ténèbres commence à venir et où le silence commence à se faire", a déclaré à l'AFP l'astronome chilienne Sonia Duffau. À Santiago du Chili, la capitale, l'éclipse était visible à 92%, et a pu être observée par des gens qui montaient sur les toits. Un bien joli moment, semblable à celui dont Tintin s'est servi pour faire le malin dans "Tintin et le Temple du Soleil". Une prochaine éclipse totale du soleil pourra à nouveau être observée dès l'année prochaine au Chili, le 14 décembre 2020.