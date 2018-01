A Rotterdam, la police va confisquer les vêtements des jeunes qu’elle estime "trop bien habillés"

Avis aux amateurs de marques de luxe. Depuis début janvier, à Rotterdam aux Pays-Bas, la police néerlandaise a désormais la possibilité d’interpeller des personnes "apparemment pauvres" qu’elle estime "trop bien habillées".

Dans un article du quotidien britannique The Sun, repéré par Le Progrès, on apprend que la mesure prévoit que "les policiers puissent interpeller les jeunes hommes pour les interroger sur la provenance de leurs vêtements de luxe". Si les justifications sur la provenance des vêtements et accessoires semblent trop faible, les forces de l’ordre pourront confisquer les biens en pleine rue.