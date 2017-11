A Londres, le Scrabble érotique délie les langues

Difficile de lui donner tort: jeu de patience requérant un maximum de concentration, le Scrabble s'accommode mal du rythme effréné et de la tension émotionnelle inhérents aux rencontres chronométrées du speed dating.

Alors pour coller à ces impératifs, les règles du Dirty Scrabble ont été réduites au strict minimum: pas de points, 11 lettres au lieu de 7, et le droit de prendre des libertés avec l'orthographe.

Mais il faut surtout, insiste Jordi Sinclair, trouver les mots "les plus sexy possible", sans censure, restriction ni tabou. Cela "permet de délier les langues", assure-t-il. "Et il est certainement plus facile de parler de sexe quand c'est écrit sous votre nez".

Assis autour d'une partie de Scrabble, les célibataires ont sept minutes pour jouer et discuter, avant de passer à la table suivante.

Sur les plateaux de jeu, l'enchaînement des mots, voulu ou non, a de quoi faire sourire, et finit parfois par ressembler à une conversation libertine.