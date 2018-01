A l'inverse de l'homme, le bonobo préfère les dominateurs aux doux gentils

Le bonobo, plus proche cousin de l'homme dans le règne animal, est davantage attiré par des personnalités dominatrices et insensibles que par des êtres doux et gentils, selon les conclusions d'expériences publiées jeudi 5 janvier dans Current Biology. Les chercheurs ont été surpris par ces observations car le bonobo, nettement moins agressif que le chimpanzé, est considéré comme un animal pacifique disposé à la coopération.

Selon eux, cette étude conforte l'idée que la tendance à éviter des individus agressifs et maltraitant les autres est l'un des comportements qui différencient les humains des autres espèces. Même dès trois mois, l'être humain montre une capacité à distinguer les personnes gentilles des "méchantes" et préfère interagir avec des individus disposés à aider les autres, avaient montré de précédentes études.