A 22 et 81 ans, ils deviennent amis en jouant sur une application mobile

Le jour même, le jeune homme a partagé quatre de ces photos sur son compte Twitter, en expliquant brièvement pourquoi il se trouvait là. Son histoire a réchauffé le coeur des internautes, qui ont partagé le message plus de 246 000 fois et l'ont "aimé" plus d'un million de fois. Il suffit de regarder les photos pour comprendre que la rencontre s'est plus que bien passée. Rentré chez lui, Spencer continue de jouer de temps à autres avec "Roz".

Et quant à savoir qui prend le dessus, le jeune homme affirme, capture d'écran à l'appui, qu'il mène face à son adversaire. Ce qui n'entache en rien cette amitié hors du commun.