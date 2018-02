A 18 ans, cette Tchèque dépense 1.000 euros par mois pour ressembler à Barbie

Gabriela Jirackova, une Tchèque de 18 ans, est devenue une star des réseaux sociaux. Ses admirateurs peuvent en effet suivre au quotidien sa transformation en Barbie, rêve fou qu'elle a commencé il y a maintenant deux ans.

Comme l'explique le Daily Mail, soutenue par ses parents, la jeune femme dépenserait 1.000 euros par mois dans sa transformation physique. "J'ai été inspirée par d'autres Barbies humaines et par mes poupées. J'en ai reçu beaucoup depuis que je suis enfant. J'ai toujours voulu me démarquer et j'ai pensé que c'était la meilleure façon de me satisfaire."

Originaire d'une famille aisée, elle a déjà subi plusieurs opérations: implants mammaires, maquillage permanent, etc... au programme dans les mois à venir, des implants au niveau des fesses et surtout, le retrait de quelques côtes...

"Je me préoccupe de sa santé. C'est son choix et je le respecte. Je pense qu'elle est belle naturellement. Beaucoup de parents me reprochent de véhiculer un mauvais exemple" s'inquiète la mère de Gabriela, qui assure malgré tout soutenir sa fille jusqu'au bout. "L'important est qu'elle soit heureuse et qu'elle accomplisse son rêve."