L'histoire secrète des chansons de Johnny: "Allumer le feu"

C'est peut-être la chanson la plus épique du répertoire de Johnny. Allumer le feu naît en 1998, sous la plume de Zazie. "On est au mois d'août, il fait très orageux et très chaud. Il est 2h du matin, je suis chez moi seule et je m'ennuie. Le téléphone sonne", raconte la chanteuse au micro du Figaro.

Au bout du fil, Pascal Obispo, qui lui demande d'écrire une chanson pour Johnny Hallyday. Un impératif: la chanson doit être prête pour... le lendemain, le chanteur ouvrant peu de temps après sa série de concerts au Stade de France.

La chanteuse raconte alors s'être fait "une liste de mots un peu 'johnniesques': "foule en délire, étincelle, feu, tatouages, motos, guitares. Après j'ai joué un peu au puzzle". Deux mois plus tard, Zazie et Pascal Obispo seront dans la foule présente au stade de France pour acclamer l'idole des jeunes.