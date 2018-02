Johnny Hallyday laisse à ses héritiers un redressement fiscal de plusieurs millions d'euros

Dans son testament, Johnny Hallyday lègue son patrimoine à sa dernière épouse Laeticia. Sa fille, Laura Smet, a d'ores et déjà annoncé qu'elle contestera en justice ce testament. L'héritage du chanteur compte notamment un patrimoine immobilier très important, avec des propriétés situées à Saint-Barthélémy, à Los Angeles et à Gstaad.

Comme le rappelle aussi BFM Business, cet héritage contient "un redressement fiscal de plusieurs millions d'euros, toujours en cours d'examen par la justice". De 2007 à 2013, le chanteur est résident fiscal suisse. Via ses sociétés Artistes et promotions SAS et Pimiento Music SAS, Johnny Hallyday gère ainsi les (très importants) revenus de ses tournées et les droits des 93 chansons dont il est le compositeur.

A cette même époque, le chanteur a mis en place "un montage exotique d'optimisation fiscale pour que ces dividendes ne soient plus imposés en France, et très probablement nulle part", poursuit BFM Business. Pour ce faire, il a transféré la propriété de ses sociétés vers une holding luxembourgeoise. Pour éviter de payer des impôts au Luxembourg, Johnny Hallyday s'est servi alors d'une niche fiscale luxembourgeoise, les Soparfi, explique le site.

