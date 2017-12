EN VIDEO - Millas: les confidences de la grand-mère de Yonas, décédé dans l’accident

"À l’hôpital, quand nous sommes arrivés, nous avons été parqués", a confié ce samedi 23 décembre sur BFMTV la grand-mère de Yonas, décédé dans la collision entre un car scolaire et un TER à Millas et qui a fait 6 morts. "J’en veux au directeur de l’hôpital qui été froid comme du marbre", a-t-elle poursuivi.

Elisabeth Pelsez, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, s'est rendue vendredi 22 décembre à Saint-Féliu-d'Avall, village dont sont originaires toutes les victimes de la catastrophe de Millas, pour leur garantir la "meilleure prise en charge" ainsi qu'à leurs familles, dans la durée.

L'accident du 14 décembre entre le bus scolaire, qui transportait 23 collégiens, et un TER, sur un passage à niveau à Millas (Pyrénées-Orientales), a fait six morts et plusieurs blessés. Pour cinq d'entre eux, le pronostic vital est toujours engagé.