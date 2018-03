EN VIDEO - La neige qui tombe du ciel serait du plastique: une folle rumeur s'empare des réseaux sociaux

Et si la neige qui tombe du ciel était en fait du plastique? C'est en tout cas la conclusion d'une étrange vidéo publiée sur Facebook samedi dernier et qui cumule à date plus de 800.000 vues et 20.000 partages. Une femme tente de faire fondre une boule de neige avec son briquet. Sauf que là, incroyable, la neige non seulement ne fond pas "mais noircit et a une sale odeur de plastique". "C’est un peu bizarre ce qui tombe du ciel: évitez que les enfants et les animaux la mangent", conclut-elle d'un ton alarmiste.

En réalité, le noir est dû à la combustion incomplète du butane sorti du briquet. Et si la neige ne fond pas, c'est que la chaleur de la flamme n'est pas assez importante. Rien que de très rationnel, donc... La vidéo a depuis été supprimée du réseau social.