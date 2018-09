EN VIDEO - La météo pour ce mercredi 12 septembre 2018

Cet après-midi le temps nuageux et lourd s'étendra jusqu'au Jura, les Alpes et la Côte d'Azur, notamment de l'Occitanie et le pourtour méditerranéen jusqu'aux frontières de l'Est avec des averses qui deviendront plus fréquentes et souvent orageuses.

Sur le reste du pays, le soleil restera généreux du matin au soir.



Le matin, il fera entre 10 et 15 degrés au Nord, 14 à 20 degrés sur la moitié sud, 18 à 22 en Corse.

L'après-midi, il fera 18 à 20 degrés près de la Manche, 20 à 26 degrés de la Bretagne au Nord, 23 à 28 degrés du Languedoc-Roussillon et l'ouest de PACA à la moyenne vallée du Rhône, ailleurs les températures maximales seront encore estivales avec 26 à 32 degrés, localement 33 du Centre et du Centre-Est à l'Alsace.