EN VIDEO - La météo pour ce mardi 4 septembre 2018

Le temps mardi sera pluvieux sur l'extrême nord du pays, ensoleillé au sud, selon les prévisions de Météo-France.

De la Normandie et des Hauts de France, jusqu'au Grand-est, le ciel sera couvert et bien gris; de petites pluies arroseront le Nord Pas-de-Calais et la Picardie. De la Bretagne à la Bourgogne Franche-Comté, le temps sera variable, avec quelques brumes matinales sur le Cotentin et l'intérieur de la Bretagne.



Sur une grande moitié sud, le soleil prédominera dès le début de la journée, sauf sur le piémont et le relief pyrénéen où le ciel restera plus nuageux avec quelques averses résiduelles. Des averses localement orageuses intéresseront temporairement le sud de la Corse en matinée et début d'après-midi.