EN VIDEO - La météo pour ce mardi 11 septembre 2018

Le temps mardi sera estival sur l'ensemble du territoire, selon les prévisions de Météo-France.

Tôt le matin, des grisailles et des brouillards recouvriront l'embouchure de la Loire, la Bretagne et le Cotentin jusqu'au Pas-de-Calais. Progressivement, ces nuages bas se morcelleront et régresseront vers le bord de mer. Seules quelques nappes pourront résister sur les caps et les côtes sud de Bretagne en journée.



Sur tout le reste du pays, brumes et bancs de brouillards matinaux seront localisés et vite dissipés. L'après-midi, le soleil s'imposera partout. On observera juste quelques bourgeonnements sur le relief des Pyrénées et des Alpes du sud.

Les températures gagneront encore quelques degrés. Le matin, il fera entre 9 et 16 degrés en général, 16 à localement 22 degrés sur les plages de Méditerranée.



Dans l'après-midi, les thermomètres afficheront 23 à 28 de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, 21 à 23 sur les côtes de Manche. Il fera 27 à 32 degrés sur le reste du pays, localement 33/34 sur les plaines du Sud-Ouest, sur le Languedoc et la Provence.

En soirée, des nuages élevés porteurs de rares ondées déborderont sur le sud de l'Aquitaine.