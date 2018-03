EN VIDEO - Emmanuel Macron (très) agacé par la question d'une journaliste sur sa visite au Taj Mahal

Au cours de trois jours de déplacement, Emmanuel Macron a multiplié les gestes et déclarations d'amitié envers l'Inde et son chef de gouvernement. Le président s'exprimait ce lundi face aux journalistes, dont l'une a posé au président la question de sa définition d'une visite "privée".

La veille, le président et son épouse Brigitte se sont offerts une escapade romantique au Taj Mahal, emblématique mausolée moghol et ode à l'amour. Cette excursion est intervenue au deuxième jour de la visite d'État du président français en Inde, destinée à renforcer les liens encore timides - surtout sur le plan économique - entre Paris et New Delhi.