EN VIDEO - Ces femelles macaques ont des rapports sexuels avec des cerfs…et les scientifiques pensent savoir pourquoi

Des chercheurs canadiens ont observé ces derniers mois des scènes "d’interactions sexuelles" entre des femelles macaques et des cerfs dans la réserve de Minoo au Japon. On y voit les singes s’agiter sur les cervidés sans que ces derniers ne semblent se rendre compte de ce qui se trame dans leur dos. Si en janvier dernier un acte similaire avait été observé entre un mâle macaque et un cerf, on pensait l’événement exceptionnel.