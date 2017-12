Voici tout ce qu'il faut savoir sur la prime de Noël qui sera bientôt versée

Cette prime, créée en 1998 sous le gouvernement de Lionel Jospin, vient en aide aux Français qui en ont le plus besoin. Elle concerne en tout plus de 2,5 millions de Français aux revenus modestes. Elle est donc allouée à "certains bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ainsi qu'aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation équivalent retraite" a précisé la ministre dans un communiqué.

Les allocataires de la prime forfaitaire de reprise d'activité et de la prime transitoire de solidarité peuvent également y prétendre.

Le versement de la prime est automatique pour tous les bénéficiaires des allocations précédemment citées, il n’y a donc aucune démarche à effectuer.