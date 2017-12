Voici les jouets stars de Noël 2017

Les toupies Beyblade à collectionner, les Playmobil, qui cartonnent toujours, et les jeux de société, dont les Français sont traditionnellement fans, s'annoncent comme les stars de ce Noël 2017, même si les achats démarrent tard cette année.

"On devrait atteindre une croissance d'environ 2% cette année (contre 1% en 2016, NDLR), ce qui est plutôt bon, mais on note que Noël est de plus en plus tardif", explique à l'AFP Frédérique Tutt, experte du marché du jouet pour le cabinet NPD.

"Grâce notamment à la prochaine sortie de Star Wars 8 et des nouveautés technologiques - robots et drones - l'offre s'est élargie, le contexte est donc très positif", soulignait auprès de l'AFP Jean-Michel Grunberg, le patron de la Grande Récré, début octobre au moment de la sortie du catalogue.

Le chiffre d'affaires annuel du secteur du jouet en France est de 3,4 milliards d'euros, son deuxième marché en Europe. Plus de la moitié s'effectue en novembre et décembre.