Taxe d'habitation: Larcher fait des propositions à Macron

Il a aussi demandé à Emmanuel Macron "de ne pas écarter la révision des valeurs locatives" qui déterminent les taxes d'habitation et du foncier bâti. "J'ai eu le sentiment que j'étais écouté".

Il a ajouté qu'il estimait "qu'un certain nombre de questions constitutionnelles sont posées quand on n'a plus que cinq contribuables dans une commune à payer une taxe". Lundi, le sénateur Philippe Dallier (LR) avait annoncé que des membres de son groupe saisiraient le Conseil constitutionnel sur la suppression partielle de la taxe d'habitation, estimant qu'elle "instaure une discrimination fiscale".

"On est ouvert à réfléchir sur la fiscalité de demain", a déclaré pour sa part à l'AFP le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. "Il faut y réfléchir ensemble et on le fera dans le cadre de la prochaine Conférence nationale des territoires en décembre".

"Mais il ne faut pas oublier que la suppression de la taxe d'habitation, c'est aussi une question de pouvoir d'achat, 10 milliards d'impôt en moins pour les Français", a-t-il ajouté en précisant ne pas craindre de censure du Conseil constitutionnel car beaucoup de Français sont déjà exonérés, qu'il s'agit d'un dégrèvement, et qu'il n'y a aucun problème d'équité entre les territoires.