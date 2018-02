Tabac, gaz, Airbnb: ce qui change ce 1er mars pour votre budget

Après Paris, Londres ou Amsterdam, la ville de Bordeaux, devenue l'un des grands centres d'attraction touristique en France, a mis en place une régulation stricte des locations de logement via des plateformes comme Airbnb, qui prend effet jeudi.

A partir du 1er mars, les Bordelais souhaitant louer une pièce ou toute leur résidence principale via ces plateformes devront s'enregistrer auprès de la mairie et se conformer à de nouvelles règles, explique la mairie qui veut éviter que les immeubles de ses quartiers historiques du centre ne soient intégralement consacrés à ce type d'activités lucratives.

Après déclaration pour s'acquitter de la taxe de séjour, les particuliers pourront louer jusqu'à 120 jours par an. Au-delà, ils devront déclarer un changement d'usage de leur bien. Pour les locations saisonnières exclusives, le logement entier devra, dès le premier jour de location, changer d'usage pour devenir une entreprise commerciale.

Avec deux appartements de même surface, le propriétaire pourra ainsi louer le premier en location normale et le second en location saisonnière. Avec un seul appartement, la location saisonnière exclusive n'est plus possible. Pour la mairie, le but est notamment de laisser ces offres de logements, souvent des studios et des deux pièces, aux ménages modestes, aux étudiants et aux personnes âgées.