Saviez-vous que percevoir l'allocation-logement vous obligeait à habiter un appartement?

Un bénéficiaire qui se servait en réalité de l'appartement comme garde-meubles a été tenu de rendre ce qu'il avait perçu. Malgré ses contestations, la justice lui a donné tort en se fondant également sur les contrôles opérés sur place. Un contrôleur de la caisse était venu à deux reprises sonner à la porte pour vérifier que le logement était réellement habité.

Dans un second arrêt, la Cour de cassation juge en revanche que le remboursement doit être demandé à la personne qui a reçu l'argent et non au concubin qui aurait éventuellement vécu sous le même toit. La présence d'un concubin non déclaré est de nature à modifier la situation financière du bénéficiaire et à le priver du droit aux allocations qu'il risque de devoir rendre. Mais la caisse ne peut pas l'inquiéter au prétexte qu'il aurait lui aussi profité de l'allocation indue.