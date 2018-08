Retraite: serez-vous concerné par la diète ?

La plupart des retraites complémentaires ne sont, elles, pas concernées - là non plus, ce n'est pas le gouvernement qui fixe les taux de revalorisation. Deux régimes complémentaires devraient toutefois faire exception par effet de ricochet, leurs conditions de revalorisation annuelle étant calquées sur celles du régime général : celui de la Sécurité sociale des indépendants (ex-RSI), pour les commerçants et artisans, et l'Ircantec, pour les agents non titulaires de la Fonction publique.

Pour les retraités, qui dit moindre revalorisation des pensions dit perte de pouvoir d'achat : concrètement, les pensions ne baisseraient pas, elles augmenteraient légèrement, mais cette hausse ne compenserait pas la perte de pouvoir d'achat induite par l'inflation. Cette perte serait d'autant plus importante, en montant, que votre pension de base est élevée.

Les fonctionnaires seraient davantage touchés dans la mesure où la pension de base constitue généralement encore l'essentiel, voire la totalité, de leur retraite totale.