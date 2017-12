Prélèvement à la source: ce sera bien à partir de 2019

Le décret reportant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au 1er janvier 2019 est paru samedi au Journal officiel (JO). Le texte vise également à en modifier certaines modalités d'application.

Mesure phare de la fin du quinquennat Hollande, la collecte de l'impôt au versement du salaire - et non plus un an après comme actuellement - pour ajuster automatiquement le niveau d'imposition aux variations de revenus devait initialement entrer en vigueur début 2018. Mais le gouvernement actuel avait annoncé son report d'un an, avec quelques modifications destinées à "alléger" les règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises.

Pour les salariés, l'impôt sera prélevé par l'employeur, sur la base d'un taux d'imposition calculé et transmis par l'administration fiscale. Pour les retraités, les caisses de retraite se chargeront de la collecte. Les travailleurs indépendants verseront quant à eux un acompte, calculé en fonction de leurs revenus des mois précédents.