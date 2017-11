Pour faire des économies, achetez vos cadeaux de Noël maintenant plutôt qu’en décembre

Pour éviter de se déplacer et ne pas subir les files d’attente en magasin, internet peut sembler la solution la plus facile. Pourtant, les prix ne seraient pas forcément plus attractifs en ligne, souligne le mensuel UFC Que Choisir dans une autre étude. En cause, les frais de livraison qui alourdissent bien souvent la note. Seul le mastodonte Amazon s’en tire bien en offrant la livraison à partir de 25 euros.

>> A LIRE AUSSI – Amazon accusé de gâcher le Noël de nombreux clients

Attention toutefois, les prix pratiqués par les sites de e-commerce, et en particulier Amazon, ont tendance à fluctuer énormément en fonction de l’offre et de la demande. Il faut donc un peu de chance et beaucoup de patience pour faire ses courses de Noël.