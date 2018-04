Monaco saisit des gélules anti-âge à base de placenta interdites en Europe

Un exposant japonais a été pris en fraude lors du congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge de Monaco, en train de vendre des gélules, des crèmes ou autres ampoules à base de placenta humain et porcin, interdites en Europe et aussitôt saisies.

"Pas forcément dangereux mais interdits, ces produits étaient arrivés par Orly et déclarés comme des échantillons d'exposition, brochures ou papeterie, sans autre forme de précisions", a indiqué mardi à l'AFP Alexandre Bordero, directeur sanitaire de Monaco.

Or, rappelle M. Bordero, le placenta humain et animal est strictement interdit à la consommation humaine dans l'Union européenne depuis les affaires du sang contaminé et de la vache folle: il ne peut constituer un ingrédient d'un complément alimentaire.