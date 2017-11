Lourdeur administrative: qu'est-ce que le "droit à l'erreur" qui va nous simplifier la vie?

Intérêts de retard réduits en cas d'erreur "de bonne foi" dans une déclaration d'impôts, mise en place expérimentale d'un interlocuteur unique pour certaines démarches administratives: le projet de loi sur le "droit à l'erreur" dévoilé lundi balaie de nombreuses thématiques.

Pilier du projet de loi, le droit à l'erreur introduit la notion selon laquelle il est possible de se tromper dans ses déclarations à l'administration sans risquer une sanction dès le premier manquement, tant que cette erreur est commise de bonne foi.

C'est désormais à l'administration de démontrer la mauvaise foi de l'usager, qu'il soit un particulier ou une entreprise. Les fraudeurs et récidivistes, mais aussi les erreurs portant atteinte à la santé publique, à la sécurité des personnes ou des biens, et celles qui conduisent à contrevenir aux engagements européens et internationaux sont exclus de ce principe.