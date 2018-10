La valeur des ventes de café a beaucoup augmenté. Depuis 2003, la vente est en hausse de 54%. Selon un rapport publié par le Basic, la consommation moyenne de café en France est de 5,4 kg par an et par personne. C'est la consommation à domicile qui a le plus augmenté. D'après ce document, l'argent des dosettes ne profite pas aux producteurs. Comment expliquer cette hausse des prix des cafés ? Quel café choisir pour que les producteurs soient rémunérés ?