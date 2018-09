A l'issue d'une réunion à Bercy, les banques françaises ont accepté de plafonner les frais d'incident bancaire de leurs clients les plus modestes. Le ministre de l'Économie et des Finances a en effet demandé à ce que ces frais ne dépassent pas les 200 euros par an. En moyenne, un client fragile paie 350 à 500 euros par an de frais bancaires. C'est donc un grand geste de la part des banques puisque un tiers de leur résultat provient des frais d'intervention, tous clients compris. Autre nouveauté également, les banques s'engagent dorénavant à alerter leurs clients dès que leurs comptes bancaires présentent des menaces. Qui seront concernés par ce plafonnement des incidents de paiement ? Quel en est l'intérêt pour les banques ? - L'édito Eco de Nicolas Doze, du mardi 4 septembre 2018, sur BFMTV.