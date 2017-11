Le prix du whisky va augmenter en Ecosse pour lutter contre l'alcoolisme

La plus haute cour du Royaume-Uni a autorisé mercredi l'Écosse à fixer un prix minimum de l'alcool, dont sa boisson emblématique, le whisky, afin de lutter contre l'alcoolisme. La Cour suprême a rejeté un appel formé par l'association du whisky écossais (SWA), qui représente les intérêts de l'industrie du whisky en Écosse, soutenue par spiritsEUROPE et le Comité européen des entreprises vins (CEEV).

"Je suis absolument ravie que la Cour suprême ait confirmé la fixation d'un prix minimum. Cela a été une long chemin -et aucun doute que cela continuera à soulever des critiques- mais c'est une démarche audacieuse et nécessaire pour améliorer la santé publique", a twitté Nicola Sturgeon, la Première ministre écossaise et cheffe du Parti national écossais (SNP).

En 2016, 1.265 décès étaient liés à l'alcool en Écosse, où vivent 5,3 millions de personnes, une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Pour la SWA, il y avait de meilleures façons d'atteindre cet objectif, mais la Cour suprême a décidé à l'unanimité que cette disposition n'enfreignait pas la loi et constituait "un moyen proportionné d'atteindre un but légitime".

