La question du jour - Croyez-vous Bruno Le Maire lorsqu’il affirme qu’il n’y aura pas de nouvel impôt pendant le quinquennat?

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a assuré vendredi qu'il n'y aurait "pas de nouvel impôt pendant le quinquennat", malgré la suppression totale de la taxe d'habitation, que le gouvernement envisage de mettre en oeuvre d'ici 2020.

"Il n'y aura pas de nouvel impôt en France pendant le quinquennat, je m'y engage", a déclaré le ministre sur BFMTV et RMC. "On ne supprime pas un impôt pour en rétablir un autre. On ne prend pas dans la poche des Français ce qu'on vient de leur donner de l'autre main", a-t-il ajouté.

Il rectifie ainsi la déclaration de Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui avait évoqué la veille dans l'émission "Questions d'info" la possibilité d'un nouvel "impôt plus juste" pour compenser la suppression de la taxe d'habitation.