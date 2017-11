La question du jour - Allez-vous succomber aux offres du Black Friday?

Journée de mégapromotions importée des Etats-Unis, le Black Friday fait de plus en plus d'adeptes, qui y voient autant le moyen de profiter de bonnes affaires que de faire leurs cadeaux de Noël, même si d'aucuns dénoncent cette consommation à outrance.

Aux Etats-Unis, le long week-end de Thanksgiving marque le pic des ventes de fin d'année grâce à ces soldes, qui démarraient traditionnellement par le "Vendredi noir" ("Black Friday") dans les magasins physiques avant de s'étendre aux boutiques en ligne le lundi ("Cyber Monday"). L'an dernier, le Black Friday est entré dans l'histoire comme la première journée à générer 3 milliards de dollars de ventes en ligne sur le territoire américain.

Selon un rapport commandité auprès du Centre For Retail Research (CRC) pour le site Poulpeo, les Français devraient dépenser lors de ce week-end, 845 millions d'euros en ligne (+15% par rapport à 2016), et 4,5 milliards d'euros dans les magasins (+4%). Pour Amazon, "précurseur de l'évènement en France" et qui a débuté dès lundi une "Black Friday Week", les Français se sont désormais "approprié" l'évènement, perçu par la majorité (65%) d'entre eux comme "le véritable coup d'envoi des achats de Noël". A tel point qu'une concentration des achats se dessine dans la deuxième quinzaine de novembre.

Face à cette journée de surconsommation annoncée, certains évoquent leur "ras-le-bol" et appellent carrément au "boycott", affirme ainsi à l'AFP, Emery Jacquillat, le PDG de la Camif. L'an dernier, l'ONG environnementale Greenpeace avait déjà mis en garde contre la sur-consommation de vêtements, source de "graves impacts environnementaux".