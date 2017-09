Impôts: attention, c'est le dernier jour pour payer votre solde

Si vous êtes du genre à tout repousser au lendemain, ou que vous avez comme certains une "phobie administrative", cet article pourrait vous intéresser. En effet, ce vendredi 15 septembre est le dernier jour que vous avez pour payer vos impôts si vous ne voulez pas recevoir une majoration de 10%.

C'est plus exactement la date limite pour ceux qui payent en une fois. Il faut donc vous rendre dans votre espace personnel et aller dans la rubrique "payer vos impôts". Il suffit d'y inscrire tout simplement votre RIB et le montant inscrit sur votre déclaration de revenus sera déduit de votre compte.

Attention, si ce montant est inexact, vous ne pourrez faire aucune réclamation après avoir confirmé le paiement. Vous recevrez ensuite une confirmation qu'il est conseillé d'imprimer ou de conserver en PDF. Le prélèvement sera réalisé 10 jours après, le 25 septembre si vous réglez ce que vous devez ce vendredi.

A LIRE AUSSI > Impôts: va-t-on vers plus de cadeaux pour les riches ?