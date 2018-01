H&M déclenche une polémique en faisant porter un sweat à message à un enfant noir

H&M a annoncé lundi le retrait d'une photo qui lui a valu de nombreuses accusations de racisme essentiellement sur les réseaux sociaux, et a présenté ses excuses.

La photo en question, une publicité, montrait un enfant noir portant un sweat-shirt avec cette inscription: "Coolest monkey in the jungle" (en français: "Le singe le plus cool de la jungle").

"Qui a eu l'idée à @hm d'avoir ce petit garçon noir portant un sweat-shirt disant 'Le singe le plus cool de la jungle'?", s'est insurgée la mannequin Stephanie Yeboah, dimanche sur Twitter. "Je suis dégoûtée...", a-t-elle ajouté.