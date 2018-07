Fini les pièces de 1 ou 2 centimes?

Le gouvernement aurait trouvé une solution pour alléger les dépenses publiques: cesser la production des pièces d'un à deux centimes.

C'est l'une des mesures phares du rapport Cap 22 dont le but est également d'aller vers une société où on n'utiliserait plus d'argent liquide. Cela se fait déjà dans d'autres pays européens tels que l'Irlande ou encore la Belgique.

Quels en sont les avantages pour l'Etat français ? Où sont les économies ?