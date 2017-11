EN VIDEO - L'incroyable vie de Jeff Bezos, l'homme qui valait 100 milliards

Grâce au Black Friday, l'action d'Amazon a atteint de nouveaux sommets.

La fortune de Jeff Bezos a ainsi passé le cap des 100 milliards de dollars. Non seulement, il devient l'homme le plus riche du monde, mais il devance aussi de loin les grosses pointures comme Bill Gates (89,1 milliards de dollars) et Warren Buffett (78,7 milliards).

À seulement 53 ans, comment le fondateur d'Amazon a-t-il pu bâtir un tel patrimoine en si peu de temps?