EN VIDEO - Le bioéthanol, un carburant moins cher et plus écologique

Le bioéthanol est actuellement à 67 centimes le litre en moyenne. Peu coûteux, ce carburant est également plus écologique, et pourrait en plus se démocratiser.

Le gouvernement vient d'homologuer un boîtier, permettant de faire passer sa voiture à l'éthanol moyennant 700 euros.

Ce système, fabriqué par une entreprise de Montpellier, permet de modifier sa carte grise, pour permettre de réduire ou supprimer un malus écologique.