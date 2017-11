EN VIDEO - La fin de l'encadrement des loyers

L'encadrement des loyers a été annulé dans Paris et ses 412 communes. Le gouvernement veut faire appel et il a 15 jours pour cela. Néanmoins, cette décision n'a aucun effet sur le marché de la location. 40% des nouveaux baux signés ne respectaient pas la loi et la hausse du loyer est déjà limitée lors des relocations. Face à cela, les acteurs immobiliers sont allés dans les communes avoisinantes afin d'investir dans d'autres types de location tel que Airbnb. Le gouvernement réussira-t-il, s'il le veut, à restaurer l'encadrement des loyers ? - L'édito Eco de Nicolas Doze, du mercredi 29 novembre 2017, sur BFMTV.