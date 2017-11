EN VIDEO - Cadeaux de Noël: les prix varient grandement d'une enseigne à l'autre

Les vacances d'hiver approchent et les Français se lancent à la recherche des fameux cadeaux de Noël. L'objectif ? Trouver les meilleures affaires. Les prix varient en effet grandement d’une enseigne à l’autre. C’est ce que confirme une étude de l’UFC Que Choisir menée sur 40 jouets vedettes cette année. Par exemple, une boite de Lego est vendue à 114 euros sur Amazon mais à 189 euros chez Carrefour. Les prix peuvent aussi varier en fonction du moment où on achète le cadeau. Les catalogues de Noël qui annoncent les prix des jouets ont la plupart du temps une validité limitée. Certains sont même déjà caducs. Et à partir du mois de décembre les prix des jouets augmentent jusqu’au jour J !