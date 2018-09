Budget 2019: un projet placé sous le signe de la "constance" selon Le Maire

"L'objectif à long terme de ce budget, c'est de construire une nouvelle prospérité", qui "ne doit pas reposer sur plus de dépense publique, plus de dette et par conséquent plus d'impôt", selon le ministre de l'Economie.

Il a estimé que "la croissance française", estimation révisée en baisse à 1,7% pour 2018 et 2019, "reste solide et à un niveau élevé", et que le pays avait "la confiance des investisseurs".



"Cette année, tous les chiffres sont certifiés exacts par la Cour de Comptes", s'est réjoui pour sa part le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, relevant que la dette publique" avait été "sincérisée" en incluant 40 milliards d'euros de dette de la SNCF dans la dette publique.



Le ministre de l'Economie a également jugé que "les résultats sont là", mais il a ajouté qu'ils "sont insatisfaisants par rapport à nos voisins européens et nous ne comptons certainement pas en rester là".



"Nous faisons moins bien que nos partenaires européens sur le chômage, la croissance, le déficit public et sur la dette", a regretté M. Le Maire.