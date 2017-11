Black Friday, Cyber Monday: des records de ventes sur internet en France

Pour Amazon, le Black Friday 2017 a été "le jour le plus intense de toute l'histoire" du site français du géant américain du commerce en ligne, avec "plus de deux millions d'unités commandées durant la journée", soit une augmentation de plus de 40% par rapport au Black Friday 2016. "Les commandes se sont succédé avec un rythme moyen de 1.400 unités par minute", précise Amazon.

Parmi les objets les plus plébiscités, nombre de jeux vidéo et de jouets, des consoles et leurs accessoires, mais aussi des intégrales de films et de séries (Harry Potter, Game of Thrones). Le site Cdiscount (filiale du groupe Casino) affirme pour sa part avoir enregistré vendredi "43 millions d'euros de volumes d'affaires (+80%), soit cinq fois une journée normale". "Ce sont 8 millions de personnes qui ont visité le site internet Cdiscount, soit 1 foyer sur 3", selon la plateforme, dont le siège se trouve à Bordeaux.