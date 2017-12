Attention, le foie gras sera plus cher et moins abondant cette année

Malgré deux crises aviaires successives et l'abattage de millions de palmipèdes dans les élevages du Sud-Ouest et les Landes, il y aura bien du foie gras pour Noël et la Saint-Sylvestre mais en moindre quantité, et il sera plus cher.

Pas de quoi détourner les consommateurs de ce patrimoine de la gastronomie française, se rassurent les professionnels de la filière.

Cette année, la production nationale a chuté à environ 11.000 tonnes, soit 44% de moins qu'en 2015, dernière année normale de production, explique à l'AFP Marie-Pierre Pé, directrice du Cifog (interprofession du foie gras).

En ajoutant les produits d'importations à hauteur de 3.000 tonnes, le marché ne devrait pas souffrir de pénurie.