Affaire Grégory: le Nouveau détective condamné pour atteinte à la présomption d'innocence de Marcel Jacob

Le tribunal de grande instance d'Epinal a condamné jeudi Le Nouveau Détective pour atteinte à la présomption d'innocence de Marcel Jacob après l'avoir accusé en Une d'un numéro spécial du 21 juin, d'avoir participé avec son épouse au meurtre de Grégory Villemin en 1984, a-t-on appris auprès du greffe.

Grand-oncle et grande-tante de Grégory Villemin, Marcel Jacob et son épouse Jacqueline, tous deux septuagénaires, mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort et incarcérés le 16 juin, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 20 juin.

L'hebdomadaire a été condamné à verser à Marcel Jacob 4.000 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice moral. Le journal a en outre l'obligation de publier la condamnation judiciaire en Une et sur son site internet, et de supprimer le lien internet permettant de consulter en ligne le numéro 1814 attaqué par M. Jacob, dans un délai précis avec une astreinte de 500 euros par jour de retard dans les trois cas.